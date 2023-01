L'intelligence ucraina ritiene che la primavera e l'inizio dell'estate del 2023 saranno decisive per la guerra e ha confermato di aver rilevato alcuni indicatori che mostrano come le truppe russe si stiano riorganizzando in preparazione di una "grande offensiva" nelle regioni di Donetsk e Luhansk.

L'intelligence di Kiev ha inoltre ribadito che è improbabile che le forze russe lancino un attacco dalla Bielorussia o nell'Ucraina meridionale.

L'Istituto per lo Studio della Guerra ha in precedenza valutato che le forze russe potrebbero prepararsi a uno sforzo decisivo - di natura offensiva o difensiva - nella regione di Luhansk e ha osservato un ridispiegamento di forze convenzionali, come elementi aviotrasportati, sull'asse Svatove-Kreminna dopo il ritiro russo dalla regione di Kherson.

Sono stati registrati da parte russa limitati attacchi di terra per riconquistare le posizioni perdute a nord-ovest di Svatove e intorno a Kreminna.

Le forze russe hanno anche continuato gli attacchi di terra intorno a Bakhmut. Lo Stato Maggiore ucraino ha riferito che le truppe di Kiev hanno respinto gli attacchi russi a Bakhmut stessa.

L'Istituto per lo Studio della Guerra afferma che le forze russe hanno probabilmente condotto un'operazione offensiva fallita nella regione di Zaporizhzhia nelle ultime 72 ore, ma non hanno ottenuto alcun guadagno territoriale confermato, nonostante le affermazioni di alcuni funzionari russi.

Il 24 gennaio segna 11 mesi dall'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia.

Il Ministero della Difesa britannico afferma che ad oggi l'Ucraina ha liberato circa il 54% di territorio extra che la Russia ha conquistato dal 24 febbraio 2022. La Russia controlla ora circa il 18% delle aree riconosciute a livello internazionale come ucraine, comprese le regioni del Donbas e della Crimea sotto il controllo russo dal 2014.