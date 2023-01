Stati Uniti, il legale di Biden: "Sei pagine di carte riservate"

La Casa Bianca ha confermato sabato il ritrovamento di altri documenti riservati - rispetto a quelli già noti – nella casa di Joe Biden a Wilmington, nel Delaware, da parte dei suoi legali.

L'avvocato Richard Sauber ha parlato di un totale di sei pagine di documenti rinvenuti nella biblioteca privata di Biden, mentre la Casa Bianca in precedenza aveva comunicato il ritrovamento di una sola pagina.

In conferenza stampa, la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha ribadito quanto il presidente creda nell’indipendenza del dipartimento di giustizia: "Ha riportato l'indipendenza nel Dipartimento di Giustizia. Mi avete sentito più e più volte ribadire che quando si tratta di una questione legale, o di una questione come questa, noi facciamo sempre riferimento al Dipartimento di Giustizia, quindi questa volta non c'è nulla di diverso".

I legali hanno garantito di "collaborare pienamente" con il dipartimento di Giustizia e di averlo informato subito. Le nuove carte sarebbero state trovate giovedì scorso, poco dopo l’annuncio di quelle rinvenute nel garage di Biden.

