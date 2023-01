La Commissione di vigilanza della Camera statunitense sta esaminando una serie di documenti segreti, trovati negli ex uffici di Washington di Joe Biden.

Il presidente americano ha dichiarato di non essere a conoscenza del contenuto dei documenti, risalenti ai tempi dell’amministrazione Obama, esprimendo sorpresa per il rinvenimento.

"Sono stato informato di questa scoperta - dice Biden - e sono rimasto sorpreso di apprendere che c'erano documenti governativi in quell'ufficio.

Non so cosa ci sia nei documenti e i miei avvocati non mi hanno suggerito di chiedere cosa fossero, i faldoni sono stati consegnati agli archivi e stiamo collaborando pienamente".

Il consigliere speciale di Biden, Richard Sauber, ha fatto sapere che i documenti sono stati ritrovati lo scorso novembre.

"La Commissione è preoccupata che il presidente abbia compromesso fonti e metodi con la sua cattiva gestione dei documenti", ha scritto il capo della Commissione, James Comer, in una lettera alla Casa Bianca.