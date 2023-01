Joe Biden: trovati altri documenti "classificati" in un secondo luogo

Ancora pressioni su Joe Biden, dopo che altri documenti contenenti materiale classificato sarebbero stati trovati in un secondo luogo, non specificato, secondo l'Associated Press. All'inizio della settimana gli avvocati del Presidente degli Stati Uniti avevano dichiarato che una prima serie di documenti era stata scoperta in un ufficio di un suo centro studi a Washington.

Secondo la Casa Bianca, il Presidente non ne era a conoscenza. "Ha detto che prende sul serio documenti e informazioni riservate. È rimasto sorpreso dal fatto che ne siano stati trovati. Non sa cosa contenessero", spiega in conferenza stampa la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. "Ha detto solo questo, e io ripeto quanto dichiarato dal presidente. Non appena i suoi avvocati si sono accorti della presenza di questi documenti, hanno fatto la cosa giusta e li hanno immediatamente consegnati agli archivi".

I repubblicani hanno approfittato della scoperta per mettere sotto esame la gestione di informazioni sensibili da parte di Biden. Le rivelazioni si inseriscono nel contesto delle indagini in corso sul controverso sequestro di documenti riservati nella casa dell'ex presidente Donald Trump a Mar-A-Lago, in Florida.