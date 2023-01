Migrazioni, sicurezza e rapporti commerciali: vertice tra Messico, Stati Uniti e Canada

Il presidente del Messico Lopez Obrador, il suo omologo statunitense Joe Biden e il primo ministro canadese Justin Trudeau si riuniscono per il primo vertice tra i leader delle tre nazioni dalla fine del 2021. Il summit è previsto a partire da martedì 10 gennaio, con una serie di colloqui trilaterali, ma i presidenti di Stati Uniti e Messico si sono già incontrati lunedì, con Biden che ha in particolare sottolineato la necessità di accordi tra i due Paesi in materia di migrazioni e di rapporti commerciali.

Biden chiede di cooperare su competitività, sicurezza e migrazioni

"Dobbiamo rafforzare le nostre catene di approvvigionamento per migliorare la nostra competitività. Occorre anche discutere di sicurezza, a partire da un'azione congiunta per affrontare la piaga dell'oppiaceo fentanil, che ha già ucciso 100mila americani. Infine, si deve affrontare il tema delle migrazioni irregolari, sul quale credo però che siamo già sulla buona strada".

Il primo ministro canadese Justin Trudeau è atterrato lunedì pomeriggio a Città del Messico al fine di partecipare al summit con Biden e Obrador a partire da martedì.

Oppositori di Obrador nelle strade di Città del Messico

Nel frattempo, gruppi di oppositori del presidente messicano hanno manifestato nelle strade della capitale, riunendosi in particolare di fronte alle ambasciate di Stati Uniti e Canada.

Si tratta della prima visita da parte di Biden ad un Paese latinoamericano da quando è stato eletto presidente. L'ultimo leader statunitense a recarsi in particolare in Messico fu Barack Obama, nel 2014.