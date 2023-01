I leader di Stati Uniti, Canada e Messico (Paese ospitante) hanno concluso il vertice dei leader nordamericani, provando a minimizzare le reciproche frustrazioni su migrazione e commercio.

Offrendo un fronte unificato, Joe Biden si è espresso in termini positivi sulla sua nuova politica migratoria.

"Stiamo lavorando insieme - dice - per affrontare questa sfida, in un modo che sostenga le leggi della nostra Nazione e protegga i diritti umani dei migranti che affrontano circostanze disperate".

Tensioni si sono registrate quando Biden ha incontrato la sua controparte messicana, López Obrador, che si è lamentato di "abbandono" e "disprezzo" per l'America Latina.

Il giorno successivo, quest'ultimo ha corretto il tiro, annunciando i piani rivisti del trio per incrementare il commercio.

"Abbiamo concordato - dice il presidente messicano - di rafforzare le nostre relazioni economiche e commerciali e per questo creeremo un comitato congiunto volto a pianificare e sostituire le importazioni in Nord America, in modo da cercare di essere sempre più autosufficienti".

Impegnandosi a favorire prosperità in tutto l'emisfero, la conferenza si è conclusa con una visione generalmente ottimistica.

"In parole povere - dice Justin Trudeau, premier canadese - siamo e saremo sempre più forti insieme".

Spesso chiamato il vertice dei "tres amigos", l'incontro si tiene tutti gli anni, ma è saltato in coincidenza della presidenza di Donald Trump.