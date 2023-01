Sono circa 1.500 le persone arrestate dopo l'assalto ai palazzi del potere a Brasilia da parte dei sostenitori di Jair Bolsonaro.

Le forze di sicurezza hanno smantellato un accampamento improvvisato dove 3.000 sostenitori dell'ex presidente brasiliano avevano montato delle tende. Da lì i manifestanti si sono riversati all'interno del palazzo presidenziale, del Congresso e della Corte Suprema per circa quattro ore.

Intanto, il presidente brasiliano Lula ha incontrato i governatori dei 24 Stati brasiliani, dopo il Consiglio dei ministri di emergenza, convocato in seguito all'irruzione nei palazzi del potere a Brasilia.

Migliaia di persone si sono riunite lunedì nelle principali città del Paese per condannare gli attacchi di domenica. Chi è sceso in piazza ha chiesto che le persone che hanno partecipato agli atti antidemocratici siano punite

Fatima Lima Melo è una studentessa di 25 anni ed è preoccupata: "Quello che mi fa male è l'impunità delle persone che vogliono abbattere la democrazia del nostro Paese, per la quale abbiamo lottato così duramente. La nostra democrazia ha solo 30 anni e voglio che continui il suo percorso"

Samanta Coelho, un'altra manifestante di 26 anni, dice che non bisogna abbassare la guardia: "Ho un po' di paura che altre cose possano accadere, ma questo non fermerà la nostra lotta, non fermerà me. Penso che dobbiamo continuare a resistere e dimostrare che questo non è il modo, che questo non deve mai più accadere".

Lula, che è entrato in carica il 1° gennaio dopo una vittoria elettorale aspramente divisiva su Bolsonaro, è tornato al lavoro nel palazzo presidenziale saccheggiato.

Nel Congresso brasiliano si sta lavorando a una commissione di inchiesta per chiarire il ruolo di Bolsonaro nell'assalto di Brasilia.

Bolsonaro è stato nel frattempo ricoverato in un ospedale a Orlando, in Florida con dolori addominali, ha dichiarato la moglie.

Il suo chirurgo, Antonio Luiz Macedo, ha spiegato all'agenzia Reuters che "Il quadro medico che presenta è una sub occlusione intestinale, e probabilmente non dovrebbe essere necessario un intervento chirurgico".

Bolsonaro, 67 anni, è intervenuto su Twitter domenica sera per condannare l'assalto di Brasilia, ma ha respinto l'accusa di Lula di aver incitato gli attacchi e ha difeso il diritto a "proteste pacifiche".