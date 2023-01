Centinaia di persone hanno superato la sicurezza e preso d'assalto l'edificio del Congresso Nazionale a Brasilia. I sostenitori di Bolsonaro si sono rifiutati di accettare la vittoria elettorale di Lula.

Secondo l'agenzia di stampa LUSA, centinaia di persone hanno invaso l'edificio, chiedendo l'intervento militare per rovesciare il presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Lula si è insediato una settimana fa.

I sostenitori dell'ex presidente si rifiutano di accettare che l'autocrate populista abbia perso la sua candidatura per la rielezione, sostenendo che l'elezione è stata rubata. I sostenitori più accaniti hanno persino chiesto apertamente un colpo di stato militare per rimetterlo in carica, con alcuni che cercano di seminare il caos attraverso atti di vandalismo e attacchi violenti nella speranza di innescare una risposta militare.

I manifestanti hanno tentato di entrare nel Palazzo Planalto, che funge da sede del governo, ha riferito LUSA. I video sui social media mostrano molte persone all'interno del palazzo.

Le immagini che inondano reti sociali e media mostrano i manifestanti che vagano per il palazzo presidenziale, molti vestiti di verde e giallo, i colori della bandiera che sono diventati anche il simbolo del governo Bolsonaro.

Gli incidenti hanno ricordato l'invasione del 6 gennaio del Campidoglio degli Stati Uniti, qualcosa da cui molti analisti politici e la magistratura Bolsonaro hanno messo in guardia per mesi.