Hawaii, il vulcano Kilauea erutta nuovamente

Uno dei vulcani più attivi del mondo, il Kilauea, situato alle Hawaii, negli Stati Uniti, è entrato nuovamente in fase di eruzione, a meno di un mese dall'ultimo espisodio. Ad annunciarlo è stato l'Istituto americano di geofisica.

Il vulcano si trova all'interno di un parco nazionale, lontano da zone residenziali: per questo, non rappresenta un pericolo per la popolazione.

Un mese fa l'eruzione simultanea del Kilauea e del Mauna Loa

Il mese scorso sia il Kilauea che il Mauna Loa, il vulcano più grande del mondo, hanno fatto registrare due eruzioni simultanee.

Mentre però il Kilauea è rimaso in attività pressoché continua dal settembre del 2021 ad oggi, il Mauna Loa era rimasto silente dal 1984.