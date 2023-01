Secondo la Gendarmeria vaticana, solo nella mattinata di lunedì sono stati circa 40.000 i fedeli che hanno reso omaggio a Benedetto XVI e diverse migliaia si sono messi in fila fino alle ore 19:00 quando l'accesso alla Basilica di San Pietro in Vaticano è stato chiuso. Viene riaperto il giorno dopo. La salma del Papa emerito resterà esposta fino a mercoledì, prima dei funerali in programma giovedì.Il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella accompagnato dalla figlia ha reso omaggio a Benedetto XVI alle ore 08:50, prima dell'apertura della basilica vaticana al pubblico e poco dopo è giunto anche il Presidente del consiglio italiano Giorgia Meloni.

La cerimonia di giovedì

La cerimonia funebre si svolgerà dall'altare posizionato sul sagrato di piazza San Pietro. A celebrarla sarà Francesco, ma non è escluso che si possa tenere in forma 'mista'. Al fianco del Pontefice, che potrebbe restare seduto sulla propria sedia, potrebbe esserci o il decano del collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re, o il segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin.

Al momento le delegazioni che hanno ufficializzato la loro presenza sono quella italiana, guidata da Sergio Mattarella, e quella tedesca. La sala stampa della Santa Sede non è in grado di confermare la presenza di altri capi di Stato o di governo ma "se qualcuno verrà - ha detto il direttore, Matteo Bruni - lo farà a titolo personale". Secondo quanto si apprende, ci saranno con ogni probabilità il re del Belgio e il presidente della Polonia, oltre a rappresentanti religiosi come una delegazione del Patriarcato ortodosso di Costantinopoli. Quel che è certo, al momento, è la numerosa presenza di fedeli, che oggi hanno 'invaso' la Basilica di San Pietro per rendere omaggio al papa dimissionario. Benedetto XVI ha chiesto che i funerali si svolgano "nel segno della semplicità", in modo "solenne ma sobrio". Sarà ora Bergoglio a decidere il protocollo, con l'obiettivo di rendere omaggio al suo predecessore con tutti gli onori dedicati ad un Papa regnante. Il rito funebre avrà inizio alle 9:30, al termine dei tre giorni di esposizione della salma all'interno della Basilica di San Pietro.