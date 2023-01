Secondo la Gendarmeria vaticana erano circa 40 mila i fedeli presenti in Piazza San Pietro per la recita dell'Angelus di papa Francesco. Lo riferisce la Sala stampa della Santa Sede. Papa Francesco ha salutato domenica l'"amato" papa emerito Benedetto XVI rivolgendosi a migliaia di cattolici durante le funzioni di Capodanno in Vaticano, nel giorno successivo alla morte del predecessore 95enne.

Esposizione della salma

La salma del Papa emerito è attualmente esposta nella cappella del monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Indossa dei paramenti liturgici rossi e in testa ha la mitra. Tra le mani ha un rosario. Indossa le scarpe al posto dei comodi sandali che aveva scelto come calzature preferite da quando era diventato Papa emerito.

I turisti pellegrini

Sono tanti i turisti giunti in Italia per le vacanze nel periodo delle festività natalizie e di Capodanno che, dopo aver appreso ieri la notizia della morte del papa emerito Benedetto XVI, in queste ore hanno deciso di cambiare il programma del loro tour nel Paese e nella capitale per assistere domani a San Pietro all'esposizione della salma di Joseph Ratzinger e portargli il loro ultimo saluto. Si tratta di stranieri ma soprattutto di diversi italiani, come Filippo e Angela, venuti da Palermo: "eravamo venuti a Roma per una vacanza e per essere qui a piazza San Pietro in occasione dell'Angelus, ma ora abbiamo deciso di tornare anche domani, certo non potevamo aspettarci che gli accadesse quanto è successo proprio in questi giorni".