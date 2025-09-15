Newsletter Newsletters Events Eventi Podcasts Video Africanews
Loader
Ultim'ora
In tendenza
Ultime pubblicazioni
Europa
Categorie
Programmi
In evidenza
Mondo
Categorie
Programmi
In evidenza
Business
Categorie
Programmi
In evidenza
Viaggi
Categorie
Programmi
Next
Categorie
Programmi
In evidenza
Cultura
Categorie
Programmi
Green
Categorie
Programmi
In evidenza
Salute
Categorie
Programmi
Video
Altre
Copertura speciale
Servizi
Newsletter Newsletters Events Eventi Podcasts Video Africanews
Loader
Seguiteci
Flipboard Linkedin
Pubblicità

Usa: il Dna collega il sospetto alla morte dell’attivista conservatore Charlie Kirk

Il nastro della scena del crimine circonda la Utah Valley University dopo che il CEO e cofondatore di Turning Point USA, Charlie Kirk, è stato ucciso con un colpo di pistola, 13 settembre 2025.
Il nastro della scena del crimine circonda la Utah Valley University dopo che il CEO e cofondatore di Turning Point USA, Charlie Kirk, è stato ucciso con un colpo di pistola, 13 settembre 2025. Diritti d'autore  AP Photo
Diritti d'autore AP Photo
Di Gavin Blackburn
Pubblicato il
Condividi Commenti
Condividi Close Button

Il Dna collega Tyler Robinson, 22 anni, all’omicidio dell’attivista conservatore Charlie Kirk nello Utah. Le autorità si preparano a presentare accuse di omicidio capitale

Il Dna trovato su un asciugamano avvolto intorno a un fucile, recuperato vicino al luogo in cui è stato ucciso l’attivista conservatore Charlie Kirk, corrisponde a quello di Tyler Robinson, 22 anni, accusato del suo omicidio, ha dichiarato lunedì il direttore dell’Fbi, Kash Patel.

Gli investigatori hanno collegato Robinson anche a un cacciavite trovato sul tetto dove è stato sparato il colpo fatale il 10 settembre, sempre grazie al Dna, ha aggiunto Patel a Fox News Channel.

Le autorità dello Utah si preparano a presentare martedì le accuse di omicidio capitale contro Robinson. Kirk, figura influente nella politica conservatrice e alleato dell’ex presidente Donald Trump, aveva fondato Turning Point Usa, una delle principali organizzazioni politiche giovanili del Paese con sede in Arizona.

Le persone tengono candele e cantano durante la veglia commemorativa e di preghiera per Charlie Kirk al John F. Kennedy Memorial Centre di Washington, 14 settembre 2025.
Persone tengono candele e cantano durante una veglia commemorativa e di preghiera per Charlie Kirk al John F. Kennedy Memorial Centre di Washington, 14 settembre 2025. AP Photo

Kirk era noto per coinvolgere giovani cristiani evangelici in politica e si trovava alla Utah Valley University quando è stato ucciso durante una delle sue numerose tappe nei campus. La sparatoria ha sollevato timori sull’aumento della violenza politica negli Stati Uniti, paese profondamente polarizzato.

Secondo le autorità, Robinson nutriva odio verso Kirk ed era un sostenitore di quella che definivano un’“ideologia di sinistra”. La famiglia e gli amici hanno raccontato che trascorreva molto tempo negli “angoli oscuri di Internet”, ha detto domenica il governatore dello Utah, Spencer Cox.

Questa foto rilasciata dall'Ufficio del Governatore dello Utah mostra Tyler Robinson, 12 settembre, 2025
Questa foto rilasciata dall'ufficio del governatore dello Utah mostra Tyler Robinson, 12 settembre, 2025 AP/AP

Patel ha aggiunto che Robinson aveva scritto in un biglietto di voler uccidere Kirk prima della sparatoria; gli investigatori sono riusciti a recuperare il contenuto nonostante il documento fosse stato distrutto.

Le autorità affermano che Robinson non ha collaborato con le forze dell’ordine e potrebbe essere stato “radicalizzato” online. Le munizioni usate contenevano incisioni antifasciste e riferimenti a meme: un bossolo riportava la scritta “Ehi, fascista! Prendi!”.

Robinson è stato arrestato giovedì sera vicino a St. George, nello Utah sud-occidentale, tra Las Vegas e i parchi nazionali di Bryce Canyon e Zion. Al momento non è chiaro se abbia un avvocato.

Intanto, i tributi a Kirk continuano in tutto il Paese. Domenica una veglia al Kennedy Centre di Washington ha riunito persone in lutto, con momenti di silenzio anche in eventi sportivi. Il vicepresidente JD Vance, amico di Kirk, ha annunciato che intende sostituire il conduttore del talk show di Kirk sulla piattaforma Rumble, invitando i follower a unirsi al tributo.

Risorse addizionali per questo articolo • AP

Vai alle scorciatoie di accessibilità
Condividi Commenti

Notizie correlate

Omicidio Kirk: il presunto assassino non collabora con gli investigatori dice il governatore dello Utah, nuovi dettagli sul passato di Tyler Robinson

Omicidio Charlie Kirk, la moglie Erika rilascia la prima dichiarazione

Trump ordina il blocco delle petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela