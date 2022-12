Le campane di San Pietro a Roma hanno suonato sabato mattina per Benedetto XVI. Il Papa emerito che è mancato nella sua residenza presso il Monastero Mater Ecclesiae sulla collina del Vaticano. L'Europa della politica ha reso subito omaggio alla figura dell'ex papa che tentò di risvegliare il cattolicesimo nell'Occidente secolarizzato. Benedetto XVI, il "pastore tedesco" che cercò di risvegliare il cristianesimo in un'Europa secolarizzata, resterà come il primo pontefice a dimettersi dall'incarico negli ultimi 600 anni.

Un funerale insolito

Papa Francesco celebrerà giovedì la messa funebre in piazza San Pietro, un evento senza precedenti con un pontefice che celebrerà i funerali di un ex papa. "I funerali si svolgeranno giovedì della prossima settimana, giovedì 5 gennaio, alle 09:30 in piazza San Pietro, e saranno presieduti da Papa Francesco - ha detto il portavoce della Sala Stampa Vaticana Matteo Bruni - E come vi abbiamo già detto, dalla mattina di lunedì la salma del Papa emerito sarà nella Basilica di San Pietro, dove i fedeli potranno recarsi in preghiera per un ultimo incontro con Ratzinger".

Il cordoglio internazionale su tweet

Il mondo politico internazionale saluta Papa Ratzinger; lo ha fatto il cancelliere tedesco Olaf Scholz con un tweet in cui scrive : "In quanto #Papa "tedesco", #BenedettoXVI è stato per molti un leader ecclesiale speciale, non solo in questo Paese. Il mondo sta perdendo una figura formativa della Chiesa cattolica, una personalità polemica e un teologo intelligente. Il mio pensiero va al Papa Francesco."

Il premier italiano Giorgia Meloni, ha scritto che "Benedetto XVI è stato un gigante della fede e della ragione. Ha messo la sua vita al servizio della Chiesa universale e ha parlato e parlerà al cuore e alla mente degli uomini con la profondità spirituale, culturale e intellettuale del suo Magistero. "

Il presidente francese Emmanuel Macron ha manifestato il dolore dei cattolici di Francia e del mondo: " Addolorati per la dipartita di Sua Santità Benedetto XVI, che ha lavorato col cuore e con intelligenza per un mondo più fraterno".

Rishi Sunak, primo ministro del Regno Unito, ha fatto le sue condoglianze ricordato la visita di Papa Ratzinger nel Regno Unito nel 2010 , un momento molto imporante per tutta la cristianità.