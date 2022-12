USA: almeno 34 morti a cause della tempesta

Sono almeno 34 i morti negli Stati orientali degli USA, colpiti da una tempesta che da diversi giorni sta causando abbondanti nevicate, ghiaccio sulle strade e un freddo glaciale che ha fermato anche gran parte dei trasporti.

Situazione di crisi in particolare a Buffalo, nella parte occidentale dello stato di New York, dove un fulmine ha lasciato diverse zone al buio e al freddo, e i tecnici non riescono a intervenire a causa della neve alta due metri e mezzo.

Ma in tutta la regione sono oltre 200.000 le persone rimaste senza elettricità.

Più di 1.700 voli cancellati domenica, in aggiunta ai 3.500 di sabato e ai 6.000 di venerdì.

La governatrice di New York Kathy Hochul parla di "situazione di guerra":

"Siamo in una guerra - ha detto: una guerra con Madre Natura. Lei ci ha colpiti con tutto quello che ha da giovedì sera, e poi venerdì, sabato, e adessa nella mattinata di Natale. E tutto questo sarà scritto nella storia come la più devastante delle tempeste nella lunga storia di Buffalo, che ha già combattutto molte, molte pesanti tempeste".

Un'immagine insolita nella Florida meridionale: iguane che cadono congelate dagli alberi. In molti casi, se lasciati sul terreno, questi animali sopravvivono scongelandosi quando risalgono le temperature. Una metafora degli Stati Uniti forse, ora che la tempesta sembra volersi allontanare.