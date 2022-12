Valanga in Austria. Alcuni appassionati di sport invernali sono stati sepolti dalla slavina nella regione del Vorarlberg, come riferito da fonti della polizia locale.

Una persona è stata tratta in salvo. L'escursionista soccorso era ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Innsbruck mentre proseguono le operazioni di ricerca per trovare gli altri dispersi.

Le forze di soccorso ipotizzano al momento solo due possibili vittime. Sulla base di un video di un testimone si era ipotizzato che 10 persone fossero rimaste sepolte sotto la neve, ma nel frattempo otto dei dieci dispersi sono stati identificati. Sono riusciti ad uscire dalla valanga mentre scendeva.

Nelle ricerche sono stati mobilitati elicotteri e diverse squadre accompagnate da cani. Ancora non si conosce la nazionalità delle persone coinvolte. La valanga si è staccata intorno alle 15 a circa 2.700 metri di altezza nel comprensorio sciistico di Lech Zürz.

Le ricerche vanno avanti nonostante il buio grazie a grandi proiettori di luce. Hermann Fercher, capo della squadra di soccorso, ha dichiarato all'emittente pubblica austriaca ORF che le operazioni di salvataggio proseguiranno per tutta la notte.

La squadra di soccorso ha chiesto alla popolazione di segnalare parenti o conoscenti di cui non si conosce la sorte e ai testimoni della valanga di fornire tutte le informazioni possibili.

I soccorritori avevano messo in guardia sul pericolo di valanghe in questo fine settimana in questa zona così come nel vicino Tirolo, sottolineando la fragilità del manto nevoso a causa del clima mite. Negli ultimi anni, in Austria, le nevicate hanno causato una media annua di una ventina di morti.