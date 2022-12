Infrastrutture in Qatar: nei guai ex dirigenti Anas

Sette ex dirigenti di Anas al centro di un’indagine volta a far luce sulla perdita di valore di Anas International Enterprise Spa (la società di Anas che gestisce le attività all’estero) nell’ambito di operazioni condotte in Qatar per partecipare a bandi di gara per lo sviluppo di infrastrutture per il Campionato mondiale di calcio 2022.

Sequestrati 7,6 milioni a due ex manager

Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza, su mandato della Corte dei Conti, ha disposto il sequestro conservativo di beni, del valore di 7,6 milioni di euro, a due ex manager dell’Anas: Bernardo Magrì e Stefano Granati, rispettivamente ex amministratore delegato ed ex presidente del Consiglio di amministrazione di Aie.

La società qatariota e quella indiana

Al centro dell’indagine la concessione di finanziamentisenza idonee garanzie a una società di diritto qatariota (Anas Tec Gulf Engineering Llc) - costituita da Aie per partecipare alle gare bandite dal Qatar - e l’investimento in una commessa in India attraverso un’ulteriore società (Anas Tec India Private Llc).

Danno erariale per otto milioni e mezzo

Inoltre la Corte dei conti contesta a cinque ex componenti del Cda di Anas di aver causato un danno erariale pari a otto milioni e mezzo di euro derivante dal ripianamento delle perdite di Aie "in assenza di un adeguato piano di risanamento". Tra loro, Claudio Andrea Gemme e Massimo Simonini, rispettivamente ex presidente del Cda ed ex amministratore delegato.

