Estinzione anticipata del credito al consumo, le novità

Un bel regalo di Babbo Natale per gli italiani. La corte costituzionale ha stabilito che il consumatore ha sempre diritto alla riduzione del costo totale del credito se restituisce in anticipo il finanziamento. La riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitata solo ad alcune tipologie.

Per effetto della sentenza spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi. La legge ha valore retroattivo.