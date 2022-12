Europa in modalità "risparmio energetico"

Duramente colpita dalla crisi dell’energia, l'Europa è in modalità "risparmio energetico". Diversi paesi stanno adottando misure per ridurre i consumi. Come il Belgio, dove quest'uomo sta partecipando a un esperimento volto a dimostrare se le persone siano in grado o meno di vivere senza riscaldamento centralizzato.

Secondo Grégoire Wallenborn "è una questione di abitudine, sia fisiologica che mentale, credo. E questo significa che possiamo sopportare cose che non avremmo mai pensato di poter fare prima. Ma bisogna procedure gradualmente, ciascuno col proprio ritmo. Non c'è una ricetta universale".

Altrove, i metodi sono più convenzionali. A Tonnerre, comune della Francia centrale, i funzionari locali distribuiscono piumoni a persone che hanno dovuto abbassare il riscaldamento a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia. "Purtroppo sono in pensione e non ho molti soldi. Un piumone mi aiuta soprattutto di notte, perché al mattino fa freddo", afferma un residente.

In Finlandia una pista di pattinaggio completamente al buio è spia di un ulteriore tentativo messo in atto per risparmiare energia. Questa squadra di hockey della città di Olu, appena a sud del Circolo polare artico, è stata costretta ad allenarsi su un terreno pubblico all'aperto. In tutta Europa le persone si stanno adattando per far fronte alla crisi energetica; se gli accorgimenti messi in atto avranno funzionato, lo si saprà solo alla fine dell’inverno.