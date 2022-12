Una misteriosa esplosione ha ucciso tre uomini e messo temporaneamente fuori servizio un gasdotto russo che riforniva di gas l'Europa. L'incidente è avvenuto nella regione occidentale del Chuvash durante i lavori di riparazione. Le vittime erano operai dell'impianto. Una quarta persona è rimasta ferita.

Le autorità hanno cercato inizialmente di minimizzare l'incidente fino a quando il governatore della Chuvashia ha annunciato che non è chiaro quanto tempo ci vorrà per riparare la sezione interessata. La filiale regionale di Gazprom che gestisce questo gasdotto assicura che l'esplosione non ha pregiudicato il transito del gas, che arriva dalla Siberia e passa attraverso l'Ucraina verso l'UE. L'incidente è accaduto a circa 150 km da Khazan.