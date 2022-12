Le lacrime del papa per l'Ucraina

La tradizionale preghiera papale alla statua della Vergine di Piazza di Spagna a Roma, quest'anno è stata segnata dalla commozione di Francesco.

"Vergine Immacolata oggi avrei voluto portarti il ringraziamento del popolo ucraino... del popolo ucraino per la pace che chiediamo da tempo".

In mattinata da Piazza San Pietro papa Bergoglio aveva lanciato un appello per la fine della guerra in Ucraina, dicendosi certo che "la pace e il disarmo si possono raggiungere se c'è la buona volontà per farlo".