Qatar 2022: Messi e Alvarez spediscono l'Argentina in finale

È l'Argentina la prima finalista di questo folle Mondiale in Qatar. I sudamericani di ct Scaloni passano il turno, eliminando allo Stadio Iconico di Lusail per 3-0 la Croazia di Dalic.

Ingiocabile l'Albiceleste per gli europei, che incassano due reti in cinque minuti. La prima al 34esimo dagli undici metri, firmata Lionel Messi, per un rigore guadagnato da Julian Alvarez, steso dal portiere croato Dominik Livakovic. La seconda al 39esimo su contropiede con l'attaccante del Manchester City che non sbaglia davanti alla porta. Fatali, in entrambe le reti, gli errori della difesa a scacchi.

Nella ripresa, la coppia d'oro sudamericana firma il gol che chiude di fatto l'incontro. Alvarez su assist di Messi portano il tabellone sul 3-0. Nulla possono i vicecampioni del mondo in carica. Gli argentini vanno a giocarsi per la sesta volta nella loro storia il titolo iridato, sperando di riportarsi a casa la coppa che manca da ormai 36 anni.

Di fronte a Messi & co. questa domenica alle 16 (ora dell'Europa Centrale) - nello stesso stadio dove hanno avuto la meglio sulla Croazia - ci sarà la vincente dell'attesissimo scontro di mercoledì sera: Francia-Marocco.