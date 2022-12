Bolsonariani attaccano la polizia a Brasilia

Sostenitori del presidente brasiliano uscente Jair Bolsonaro, armati di bastoni e bombe artigianali, hanno preso d'assalto il quartier generale della Polizia federale di Brasilia, dopo l'arresto di un esponente indigeno legato al loro gruppo.

Le forze di sicurezza hanno usato lacrimogeni e proiettili di gomma per disperdere gli aggressori in quello che appare come il più grave episodio di violenza dopo le elezioni presidenziali vinte da Inacio Lula Da Silva.

L'attacco arriva nello stesso giorno in cui il Tribunale elettorale superiore ha certificato i risultati elettorali, ultima formalità prima dell'insediamento previsto per il 1 gennaio prossimo.