Migranti in Francia, restano le tensioni fra Roma e Parigi

I migranti sono arrivati ​​venerdì in autobus nella località di Giens in Francia dove hanno potuto avviare le procedure di richiesta d'asilo. I 230 migranti sono stati tutti soccorsi dalla nave Ocean Viking, che ha attraccato nel porto di Tolone, nel sud dell'esagono. Ci sono volute settimane per trovare un porto sicuro per la nave dopo che l'Italia si è rifiutata di lasciarla attraccare, scatenando una lite diplomatica tra Parigi e Roma. È una disputa che sta minacciando gli sforzi dell'UE per condividere i richiedenti asilo.

Così un portaoce del ministero degli interni francese: "Per il momento, tutti hanno chiesto asilo, quindi avranno colloqui con le autorità di sicurezza per assicurarsi che non rappresentino alcun rischio per la sicurezza e poi colloqui con l'ufficio pubblico francese per i rifugiati per sapere se la loro richiesta di asilo è giustificata o meno".

L'accoglienza francese per l'Ocean Viking, sebbene riluttante, ha scatenato la furia dell'opposizione di estrema destra al governo e ad Emmanuel Macron. I passeggeri provenienti da Eritrea, Egitto, Siria, Bangladesh, Pakistan e altre nazioni includono 57 bambini, secondo il gruppo di soccorso europeo SOS Mediterranee.

Il passeggero più giovane ha 3 anni e più di 40 sono i minori non accompagnati. Alcuni sulla nave sono stati salvati nel Mar Mediterraneo tre settimane fa, ha detto il gruppo. La guardia costiera francese è salita a bordo dell'Ocean Viking giovedì per aiutare quattro persone che avevano bisogno di cure mediche urgenti a terra. La nave è diventata la causa di una spaccatura tra Francia e Italia dopo che Roma ha concesso ad altre tre navi di soccorso private il permesso di attraccare, ma ha rifiutato la Ocean Viking.

Il premier Giorgia Meloni ha elogiato la Francia per aver accolto i migranti, anche se il governo francese non lo ha riconosciuto pubblicamente. Il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin ha affermato che i passeggeri alla fine saranno divisi tra la Francia e altri 11 paesi dell'Unione europea.

Come apparente ritorsione per il comportamento dell'Italia, Darmanin ha annunciato il ritiro della Francia da un meccanismo di "solidarietà" approvato a giugno per ridurre la pressione sui paesi in prima linea come Grecia, Italia e Spagna accogliendo richiedenti asilo.

Funzionari francesi hanno anche annunciato nuovi controlli alle frontiere con l'Italia.