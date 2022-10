Uk, Sunak piace ai mercati e annuncia: "In arrivo decisioni difficili"

Con un primo segnale incoraggiante da parte dei mercati il nuovo premier conservatore britannico Rishi Sunak si impegna a far passare l'idea di uno sforzo per la governabilità. Lui, terzo capo di governo in tre mesi, ha il compito difficile di gestire le conseguenze pesanti della Brexit, a cominciare dalla crisi economica e dall'inflazione.

"La stabilità economica e la fiducia saranno al centro dell'agenda del governo. Questo vuol dire che ci saranno decisioni difficili" ha detto dal pulpito di Downig street. Sunak, milionario e conservatore, è il primo non bianco ad arrivare alla guida del governo in tutta la storia britannica, e questo aggiunge alla vicenda una appendice che verrà considerata storica.

Ma a giudicare dalle prime reazioni, dall'estero ci si attende che le turbolenze politiche siano finite. Per Emmanuel Macron, con Sunak si dovranno affrontare le sfide del momento. Mentre il presidente ucraino Zelensky auspic a continuità nele generoso sostegno in armi e personale da parte di Londra. Anche il premier scozzese Nicola Sturgeon manifesta interesse per il nuovo premier, specie dopo il passaggio di Liz Truss, che nei 44 giorni di governo non gli ha nemmno parlato.

Ora gli occhi sono puntati sulla squadra di governo messa a punto dall'ex ministro delle Finanze, interessato a dare all'esterno l'immagine di un team competente ed esperto. Forse per correggere l'immagine piuttosto approssimativa offerta dai leaders finora al potere.