La Colombia si risolleva grazie alle rimesse dall'estero

Siamo a Filandia. Questa cittadina di tredicimila abitanti della Colombia occidentale, vive un momento di euforia dopo il dolore dell'emigrazione negli Stati Uniti. Perché qui è difficile trovare una sola famiglia che non abbia un emigrante in casa.

Oggi, a causa della forte svalutazione del peso colombiano rispetto al dollaro, i suoi abitanti costruiscono e ristrutturano le loro case e avviano attività commerciali grazie al denaro inviato dai loro parenti all'estero.

Leonardo Flores ha visto partire nove dei suoi fratelli. Grazie a loro ha potuto mandare i suoi quattro figli a scuola e aprire una panetteria 28 anni fa.

Filandia è l'altra faccia della svalutazione del peso, che negli ultimi 12 mesi ha raggiunto il 14%, rendendo più onerosi gli investimenti.

Leonardo Flores, fornaio e residente nel comune di Filandia: "Questi aiuti mi hanno aperto la strada non solo come commerciante, ma come persona. Come commerciante con i soldi che mi hanno dato ho potuto aprire la mia attività di panetteria, cioè la mia micro impresa. di famiglia".

L'albergatore Daniel Hernández ha impiegato vent'anni per costruire l'hotel El Shaddai, grazie al costante sostegno delle rimesse inviate dagli Stati Uniti da una zia di 72 anni, vedova e senza figli.

Dice Daniel Hernandez, Manager di un hotel: "Abbiamo beneficiato (delle rimesse) della mia famiglia, grazie a una zia che vive negli Stati Uniti da 40 anni. Quindi con i suoi soldi ho potuto realizzare il progetto (l'hotel)."

Una nuova città sta sorgendo grazie al denaro proveniente dall'estero spiage un capomastro in un cantiere

Jhon Montoya, capomastro: "L'80% dei cqntieri di qui è finanziato con rimesse dall'estero, praticamente nella loro interezza. Quasi il 100% delle famiglie di qui vive di rimesse dall'estero".

L'esodo stimolato dalla povertà è iniziato negli anni '70 e si è moltiplicato negli anni '80 quando il prezzo internazionale del caffè è crollato.

Da allora centinaia di filandesi sono stati costretti a emigrare negli Stati Uniti, pagando fino a 18.000 euro equivalenti alle mafie della tratta di esseri umani i coyote che, nel migliore dei casi, li lasciavano al loro destino dall'altra parte del confine messicano con gli USA.

Jaime Franco, sindaco di Filandia: "I genitori lasciano i bambini, è ovvio, a causa di una situazione economica difficile, alla ricerca di migliori opportunità. Poi loro (i genitori) tornano quando i ragazzini hanno 15, 16 e anche 20 anni , quindi quando sono grandi, sorgono problemi di relazione familiare".

Il dollaro si aggira per la prima volta intorno ai 4.500 pesos colombiani, le rimesse sono ora una compensazione tardiva in questa città turistica nel dipartimento di Quindío. La febbre del dollaro favorisce il progresso ma lascia anche famiglie distrutte, vite frustrate e morti sulla strada verso il nord del continente. Nel solo mese di maggio, quasi 20.000 colombiani sono stati arrestati mentre cercavano di entrare negli Stati Uniti in modo irregolare.