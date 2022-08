Fino all'ultimo respiro. Non mollano i i genitori di Archie il ragazzino inglese di 12 anni ricoverato al London Royal Hospital in stato vegetativo. Sono riusciuti a presentare il ricorso, entro le 10 di questo giovedì mattina, chiedendo il trasferimento di Archie in un istituto di per malati terminali.

Mossa legale che ha evitato che venisse staccata la spina, azione prevista nella mattinata di oggi, dopo numerosi rinvii.

I genitori di Archie, Paul Battersbee e Hollie Dance Jonathan Brady/AP

I genitori non si danno pace, è stata chiara la mamma di Archie. "Ho promesso a mio figlio di andare fino in fondo ed è quello che insieme al padre faremo. Voglio che Archie resti in vita, ci sono altri due Paesi disposti a accoglierlo. Se questo Paese non vuole prestargli le cure necessarie, perché non farlo altrove?".

E i due Paesi che hanno dato il proprio aiuto sono Italia e Giappone. Ma sul trasferimento, anche verso un istituto per malati terminali, nessuno si pronuncia anche perché stando ai comunicati medici, lo stato dell'adolescente è molto instabile e un trasferimento in ambulanza accelererebbe il suo deterioramente, cosa che la famiglia invece vuole evitare e questo anche se personale e trattamento intensivo fossero al completo durante il trasferimento.

La battaglia legale va avanti da metà luglio, quando la giustizia britannica autorizzava a spegnere i macchinari.

Archie è tenuto in vita artificialmente dallo scorso aprile Hollie Dance/AP

Contro la pronuncia che prevedeva di staccare la spina martedì scorso, i genitori di Archie si sono rivolti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Corte che mercoledì ha respinto il ricorso, riconoscendo di fatto le sentenze pronunciate Oltremanica. I genitori di Archie sono sostenuti in queste ore da diverse associazioni cristiane che hanno permesso di moltiplicare i ricorsi allontanando di fatto l'ora più buia.

Archie era stato trovato privo di sensi in casa lo scorso 7 aprile, da allora in diversi gradi di giudizio la giustizia britannica si è espressa in modo univoco: la morte cerebrale di Archie non dà adito a alcuna speranza.

All'origine del malessere di Archie la cosidetta Blackout challenge che prevede che i giovani trattengano il respiro fino a arrivare a svenire. A quel punto, la sfida superata. La sfida è diventata virale su Tik Tok, causando non pochi problemi legali alla piattaforma social.