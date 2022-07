Juventus: il ritorno di Paul Pogba

Paul Pogba, una carriera fatta di andate e ritorni.

Tra Manchester United e Juventus, si chiude un ciclo completo di avanti-indietro, per il 29enne centrocampista della Nazionale francese, ora nuovamente e ufficialmente un giocatore della Juve.

Il comunicato della società bianconera:

''Paul è tornato a Torino. Partito da ragazzo, torna da uomo e da campione, ma una cosa non è cambiata: la voglia di scrivere ancora una volta insieme pagine indimenticabili della storia del club. Pogba è tornato e noi non potremmo essere più felici".

Il comunicato della Juventus. Grafica Euronews

Andato via da Torino nell'estate del 2016 per 105 milioni di euro, vi torna sei anni dopo, gratis, a parametro zero, con un contratto quadriennale e la maglia numero 10. Ingaggio da 8 milioni a stagione, più bonus.

Sei stagioni in chiaroscuro con il Manchester United, vincendo molto meno del previsto: un periodo, però, impreziosisto dal titolo di Campione del Mondo, conquistato nel 2018 con la Francia, ai Mondiali in Russia. E la coppa del Mondo in Qatar, tra novembre e dicembre, è forse il vero nuovo obiettivo del "Polpo".

Pogba (in piedi, primo a sinistra) con la Francia campione del Mondo nel 2016. Michael Sohn/AP

Un "Pogback" - come lo hanno definito i social - che non sembrare non scaldare eccessivamente i tifosi juventini.