La vita di una donna a rischio a Malta, dove l'aborto è illegale

La vita di una donna statunitense è in grave pericolo dopo che i medici maltesi si sono rifiutati di concederle un aborto potenzialmente salvavita in seguito a un'emergenza medica, ha dichiarato a Euronews il suo compagno Jay Weeldreyer.

Andrea Prudente, che era in vacanza a Malta con Weeldreyer per una "luna di miele", ha subito una rottura prematura delle acque giovedì.

Nonostante i gravi rischi per la sua vita e la non vitalità del feto di 16 settimane, i medici hanno detto a Prudente, 38 anni, di Seattle, che non poteva abortire perché è illegale a Malta, racconta sempre Weeldreyer.

Ha detto che il personale dell'ospedale Mater Dei di Msida li ha informati che la donna deve aspettare che il battito cardiaco del feto si fermi, o che ci sia un rischio imminente per la sua vita prima di poterlo rimuovere.

A Malta l'aborto è illegale in tutti i casi.

Secondo la legge maltese, coloro che sono stati scoperti a far nascere un bambino o a "provocare un aborto" possono rischiare la reclusione fino a tre anni. Questo vale sia per le donne incinte che per gli operatori sanitari.

L'ospedale Mater Dei non ha risposto alle richieste di Euronews di commentare questo caso, così come il governo di Malta.

"Abbiamo perso nostra figlia"

"I maltesi ne parlano come si trattasse di un aborto, la verità è che si tratta di un aborto incompleto", ha dichiarato Weeldreyer a Euronews. Non c'è alcuna possibilità che questa gravidanza porti a un bambino vitale".

"Abbiamo perso nostra figlia", ha aggiunto. "Non ho ancora avuto modo di elaborare il lutto".

La coppia era venuta a Malta per festeggiare la loro luna di miele. "Volevamo venire qui e trascorrere due settimane di vacanza romantica, di contatto e d'amore per festeggiare la nascita di una famiglia", ha detto Weeldreyer. "Invece stiamo affrontando il pericolo di Andrea".

Malta è il primo Paese europeo che visitano.

Prudente è attualmente in condizioni stabili nell'unico ospedale statale dell'isola del Mediterraneo meridionale, dove viene monitorata per eventuali complicazioni di salute.

"Mentalmente ed emotivamente è piuttosto brutale", ha detto Weeldreyer. "Andrea è esausta, frustrata, arrabbiata".

Prudente si è recata per la prima volta in un ospedale di Gozo alle 4:00 di domenica mattina, dopo aver avuto una forte emorragia vaginale. Le acque si sono rotte due giorni dopo, durante la 16ª settimana di gravidanza.

Dopo un lungo "tira e molla" tra i vari pronto soccorso, giovedì un'ecografia ha confermato che il suo bambino non poteva sopravvivere fuori dall'utero.

I medici della Mater Dei hanno detto a Prudente che non potevano rimuovere il feto, nonostante la minaccia per la sua vita, a causa della criminalizzazione dell'aborto a Malta. Potrebbero perdere la licenza medica se la procedura venisse eseguita.

La dottoressa Isabel Stabile, ginecologa che assiste la coppia, ha sottolineato che, oltre allo "stress mentale molto significativo", Prudente sta affrontando "due grandi rischi".

Uno è una possibile infezione, come la sepsi. L'altro è l'emorragia, poiché la placenta può separarsi in qualsiasi momento e iniziare a sanguinare.

"Le viene chiesto essenzialmente di guardare e aspettare", ha detto il dottor Stabile. "Potrebbe andare avanti per settimane".

Sebbene il feto abbia ancora un battito cardiaco, ha zero possibilità di sopravvivenza ed è cerebralmente morto, dice Weeldreyer. Nell'utero di Prudente non c'è più liquido amniotico, poiché le membrane si sono rotte e la placenta è parzialmente separata.

"È una perdita catastrofica", ha detto Weeldreyer. "Il bambino morirà. È molto probabile che il bambino soffra perché viene compresso tra i tessuti della madre".

La legge maltese non prevede alcuna clausola che consenta l'aborto, anche nei casi in cui la vita della madre sia a rischio.

I politici dei due principali partiti maltesi - il Partito Laburista e il Partito Nazionalista - si sono entrambi espressi a favore della criminalizzazione dell'aborto, sostenendo che esso offre protezione legale ai bambini non ancora nati.

"Ogni minuto che passa è un pericolo mortale"

Weeldreyer ha descritto come "lugubri" le opzioni che la coppia si trova ad affrontare.

Da lunedì hanno cercato di organizzare un'evacuazione medica nel Regno Unito, anche se l'organizzazione con la loro assicurazione di viaggio e le questioni burocratiche sta richiedendo tempo.

Il viaggio di 2.550 km verso il Regno Unito in ambulanza aerea comporta anche il rischio che Prudente sviluppi complicazioni potenzialmente letali durante il tragitto, secondo il dottor Stabile.

L'alternativa è che la coppia rimanga a Malta "fino a quando l'aborto non sarà completato" o "il cuore del bambino si fermerà", ha detto Weeldreyer, con il rischio di avvelenamento del sangue.

"Abbiamo la possibilità di scegliere tra una morte lenta per infezione rimanendo a Malta o salendo su un aereo e una morte rapida per dissanguamento", ha aggiunto.

Le linee guida ostetriche internazionali affermano che nei casi critici in cui il feto non è ancora vitale, prima delle 24 settimane, l'aborto dovrebbe essere offerto alle donne incinte per evitare infezioni e morte materna.

La coppia in tempi più felici Jay Weeldreyer

La dott.ssa Stabile, insieme alla dott.ssa Lara Dimitrijevic, avvocato maltese e responsabile di Women for Choice, ha scritto al Ministero della Salute e al Primo Ministro del Paese chiedendo il loro intervento.

Non hanno ancora ricevuto risposta.

"Penso che sia una barbarie", ha dichiarato la dott.ssa Dimitrijevic. "Qui siamo molto al di sotto degli standard di un Paese dell'Unione Europea. Possiamo fare molto meglio di così".

"Avevamo la speranza che regnasse un senso di umanità, che ci fossero compassione e comprensione, perché il trauma che Andrea e il suo compagno stanno subendo è assolutamente inaccettabile. È una situazione tortuosa e disumana".

"Non ho più aggettivi per descrivere la situazione"

Entrambi i medici hanno attribuito alla legge maltese la responsabilità della situazione in cui si trovano Prudente e il suo compagno.

"La mia opinione è che la legge dovrebbe venire in secondo piano", ha detto il dottor Stabile. Prima dovremmo pensare alla sua vita e al suo benessere".

La dottoressa Stabile sostiene di essere l'unica ginecologa apertamente favorevole all'aborto a Malta.

Malta ha alcune delle leggi anti-aborto più severe al mondo.

È l'unico Paese dell'UE a vietare completamente l'aborto, senza eccezioni. La criminalizzazione dell'aborto è radicata nella legge coloniale britannica, stabilita sull'isola nel XIX secolo.

"Ovviamente questa legge draconiana non è adatta allo scopo", ha dichiarato la dott.ssa Stabile. "Deve essere cambiata. Se la vita di una donna è in pericolo, deve esserci un'eccezione".

Secondo il Times of Malta, ogni anno circa 300-400 donne maltesi si recano all'estero per abortire. Molte altre donne maltesi non possono accedere alle cliniche estere per motivi economici.

"Ne abbiamo abbastanza", ha detto il dottor Dimitrijevic. "Siamo arrivati al limite della sopportazione di questa situazione. Deve cambiare".

Le argomentazioni contro l'aborto spesso sostengono che la vita inizia al momento del concepimento, implicando che il feto è una persona vivente e non può essere interrotto moralmente.