A Davos Ursula Von der Leyen guarda già oltre la guerra in Ucraina

Ursula contro Mosca

"L'Ucraina deve vincere questa guerra. E l'aggressione di Vladimir Putin deve essere un fallimento strategico". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, al World Economic Forum di Davos, in Svizzera.

"La guerra in Ucraina - ha dichiarato- sta mettendo in dubbio l'intero ordine internazionale. È per questo che contrastare l'aggressione della Russia è un compito per l'intera comunità globale. Faremo tutto quello che possiamo per aiutare gli ucraini a vincere e a riprendere il futuro nelle loro mani. Per la prima volta nella storia l'Unione europea - scandisce la presidente - fornisce aiuti militari a un Paese sotto attacco. Stiamo mobilitando tutto il nostro potere economico. Le nostre sanzioni e l'azione spontanea sanzionatoria delle aziende stanno impoverendo l'economia russa e la macchina da guerra del Cremlino".

Sull'energia

"Dobbiamo evitare di finire nella stessa trappola del petrolio e del gas. Non dobbiamo dipendere più da nessuno. Stiamo la vorando per assicurare la catena di rifornimento".

I gasdotti che verranno costruiti in Europa per diversificare gli approvvigionamenti e ridurre la dipendenza dalla Russia formeranno il "nucleo" della futura rete dell'idrogeno, la "nuova frontiera" dell'energia nell'Ue. "La diversificazione delle nostre forniture di gas è un pilastro di RePowerEu - ha aggiunto - mentre parliamo l'Europa sta concludendo nuovi accordi con fornitori affidabili e fidati in tutto il mondo. In marzo ho concordato con il presidente Joe Biden di aumentare in modo significativo le consegne di gas naturale liquefatto dagli Usa all'Europa. Più gas naturale liquefatto e più gas tramite oleodotto arriveranno anche dal Medioriente dal Nordafrica".

"Nuovi rigassificatori in Grecia, a Cipro e in Polonia - prosegue - saranno presto operativi, come pure nuovi interconnettori. E l'infrastruttura di connessione dei gasdotti formerà il nucleo dei nostri futuri corridoi dell'idrogeno. L'idrogeno è la nuova frontiera della rete energetica europea", conclude.

L'impegno Ue verso l'Ucraina

Non solo sanzioni alla Russia e aiuto militare per l'Ucraianaggredita, ma l'Unione ha staccato per kiev un assegno da 10 miliardi per assistenza macro-finanziaria. Il più importante pacchetto d'aiuti mai offerto a un Paese terzo dall' Unione.

"La ricostruzione deve combinare investimenti massicci e riforme ambiziose per modernizzare l'Ucraina, la sua amministrazione, lo Stato di diritto, l'indipendenza giudiziaria, la lotta alal corruzione e per sbarazzarsi degli oligarchi".

Tutti requiasiti imprescindibili per entrare nel club dei 27, malgrado la richiesta sia stata fatta da Zelensky in tempi il processo richiederà obiettivamente minimo un decennio.