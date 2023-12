Dopo la dura crisi energetica che il Paese ha dovuto affrontare ora si cerca di guardare alle energie rinnovabili e all'abbandono del carbone che alimenta le centrali elettriche. Non tutti però sono convinti della strada da percorrere e si teme l'apertura di altri impianti a carbone

Di solito la Macedonia del Nord è baciata dal sole, quindi dovrebbe essere facile abbandonare lo sporco carbone per passare a fonti di energia pulita, come i pannelli solari.

Ma proprio ora, a causa della crisi energetica, sta accadendo il contrario. Le vecchie centrali elettriche a carbone emettono nell'aria enormi quantità di sostanze tossiche.

Bitola produce il 70% dell'elettricità della Macedonia del Nord. È il principale inquinatore dei Balcani occidentali in termini di emissioni di polveri tossiche e di SO2. Ma invece di terminare immediatamente l'estrazione della lignite, potrebbero venire aperti nuovi pozzi.

Pece Matevski, direttore dell'Unione minerarie ed energetica Rek Bitola sostiene che con la crisi energetica globale "sappiamo che tutte le scadenze per eliminare gradualmente il carbone sono state rinviate. Presto apriremo una terza miniera di carbone, chiamata Zivojno. Quindi, nei prossimi 30 anni avremo carbone a sufficienza per far funzionare la centrale elettrica".

Riuscirà la Macedonia del Nord a realizzare la sua transizione energetica?

Secondo Nevena Smilevska, della Campagna per la trasformazione energetica, Cee Bankwatch, questo "distruggerà completamente la strategia di uscita dal carbone. La data di chiusura deve rimanere il 2030. - Se l'adesione all'Ue avverrà, credo che dovremo chiudere le centrali elettriche a carbone prima dell'adesione".

Alla Cop28 di Dubai la Macedonia del Nord ha presentato un piano per eliminare il carbone entro dieci anni. I finanziatori internazionali hanno accettato di firmare una piattaforma di investimentidel valore di 3 miliardi di euro.

L'obiettivo è quello di distribuire 1,7 gigawatt di rinnovabili insieme a investimenti per lo stoccaggio. Secondo la strategia energetica nord-macedone, tutti questi siti dovrebbero venire chiusi entro al 2030.