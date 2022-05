In Uruguay di nuovo in piazza per le vittime della dittatura militare

Di nuovo in piazza in Uruguay per ricordare i disapparesidos sotto la dittatura militare tra il 1973 e il 1985, dopo due anni di pausa dovuti al covid si torna all'azione per richiamare tutti alle proprie responsabilità di fronte a 197 vittime le cui sorti sono ancora avvolte nel buio.

Migliaia di persone hanno manifestato a Montevideo nella cosiddetta marcia del silenzio. MAnifestazioni simili si sono avute in almeno altre 50 città.

La dittatura militare uruguaiana è iniziata con il colpo di stato27 giugno 1973. Dopo il fallimento del plebiscito del 1980 , i militari iniziarono una relativa apertura politica, che alla fine portò alle prime elezioni democratiche (in) nel 1984 .

Con un prigioniero politico per 450 abitanti , vale a dire circa "6.000 detenuti" - alcune Ong parlano di 15.000 detenuti, di cui almeno 67 bambini, in un paese di meno di 3 milioni di abitanti - l' Uruguay ha vissuto in quella che fu la " guerra sporca " nel continente, una delle peggiori repressioni politiche del mondo.

L'ultima sparizione è del 1984). La tortura , molto diffusa, si applicava anche a bambini e donne incinte. Come in Argentina , c'erano bambini rubati ai prigionieri politici e adottati dalle famiglie dei militari e della polizia.