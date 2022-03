Negoziati in Turchia, ma in Ucraina si combatte

I negoziatori di Russia e Ucraina si trovano a Istanbul; impegnati in un nuovo round di colloqui per porre fine alla guerra. La neutralità dell'Ucraina e lo stato delle aree contese nell'est del Paese saranno probabilmente oggetto di discussione.

Le trattative diplomatiche

Secondo quanto riporta il Financial Times, la Russia avrebbe persino aperto all'ipotesi delll'ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea, in cambio di una neutralità a livello militare.Con l'invasione russa in stallo su vari fronti, appare più difficile che il governo di Kiev faccia concessioni sulla propria integrità territoriale.

La Turchia, Paese membro della NATO, ospita il dialogo perché mantiene stretti rapporti con entrambe le parti in causa. Il suo presidente, Recep Tayyip Erdoğan, mostra cauto ottimismo sull' esito delle trattative: "Posso dire che le conversazioni telefoniche avute con Putin e Zelensky vanno in una direzione positiva", le sue parole prima di incontrare le due delegazioni che condurranno la trattativa. Sul posto, riferisce l'agenzia di stampa russa Tass, c'è anche l'oligarca russo Roman Abramovich, ex proprietario del Chelsea, squadra di calcio di Londra.

Meno positivo, invece, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, che ieri ha allontanato la possibilità di un incontro a breve tra i due presidenti. "La crisi in Ucraina è in corso da così tanto tempo e presenta così tanti aspetti problematici, che ora sarebbe controproducente incontrarsi solo per ribadire le proprie posizioni al riguardo".

Il canale diplomatico resta aperto anche su altri fronti: oggi è in programma infatti un nuovo colloquio telefonico tra il presidente francese Emmanuel Macron e l'omologo Vladimir Putin, nel tentativo di arrivare in breve tempo a una tregua

La situazione sul campo

Mentre si aspettano notizie positive da Istanbul, in Ucraina continuano i combattimenti e la fuga delle persone dalle proprie case.Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha dichiarato che l 'esercito ha ripreso il controllo del sobborgo di Irpin, uno dei principali punti snodi dell 'offesniva russa intorno alla capitale, aggiungendo che dall’inizio dell’invasione sono morte più di cento persone nella sua città

Nel sud-est del Paese, la città di Mariupol resta sotto assedio, con circa 160.000 civili intrappolati senza cibo, acqua e medicine. Secondo le stime delle autorità cittadine, sarebbero già morte più di 5mila persone. Complicata anche la situazione dei corridoi umanitari, che l'Ucraina avrebbe chiuso nella giornata di ieri per timore di attacchi russi sui civili.