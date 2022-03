Forlì: si ribalta bus carico di rifugiati ucraini. Morta una donna

C'è una vittima nella tragedia che ha colpito un pullman carico di rifugiati ucraini sull'A14, in direzione sud all'altezza di Forlì (Emilia Romagna), questa domenica all'alba. Il bus, a bordo del quale si trovavano una ventina di persone, è finito fuori strada poco prima delle 6.45 e si è ribaltato, per cause ancora da accertare.

Alcuni passeggeri sono riusciti ad uscire in modo autonomo, mentre altri sono rimasti sotto le lamiere. È il caso della donna rimasta uccisa, che viaggiava insieme a due bambini, presi in carico dai servizi sociali di Cesena. Ci sono anche altri feriti, nessuno in modo grave, portati all'ospedale "Infermi" di Rimini per accertamenti.

Oltre 30 persone sono state impegnate nelle operazioni di soccorso, tra Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e soccorsi meccanici e sanitari, oltre a due squadre della direzione 3/o Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

Il bus, partito direttamente dall'Ucraina, era diretto a Pescara, in Abruzzo, probabilmente in un centro d'accoglienza per rifugiati.