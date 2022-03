Mentre l'enorme convoglio russo lungo 60 chilometri rimasto alle porte di Kiev è stato smantellato e ridistribuito, gli abitanti della capitale cercano di fuggire durante le poche ore di cessate il fuoco.

Mosca insiste che aprirà corridoi umanitari, ma Volodomyr Zelensky mette in guardia sul fatto che potrebbe essere una menzogna. In città come Mariupol, la situazione è disperata. "Mariupol e Volnovacha sono completamente bloccate", ha dichiarato il presidente ucraino. "Anche se abbiamo fatto tutto il necessario per far funzionare il corridoio umanitario, le truppe russe non hanno cessato il fuoco. Nonostante questo, ho deciso di inviare comunque un convoglio di camion a Mariupol. Con cibo, acqua e medicine".

Cremlino nega l'attacco e parla di "provocazione inscenata"

Il Cremlino sostiene che il pesante bombardamento sulla città sul mare d'Azov sia stato un attacco "inscenato" e nega ogni responsabilità. "L'aviazione russa non ha effettuato assolutamente nessuna missione per colpire obiettivi nella zona di Mariupol", ha detto Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa russo. "L'analisi delle dichiarazioni dei rappresentanti del regime nazionalista di Kiev, del materiale fotografico dell'ospedale, non lascia dubbi: l'attacco aereo è una provocazione completamente inscenata e una montatura anti russa per un pubblico occidentale".

Eloquente la risposta degli Stati Uniti", che vedono in quanto successo a Mariupol un altro segnale di possibili crimini di guerra: "Siamo assolutamente favorevoli agli sforzi per documentare e indagare sui rapporti di potenziali crimini di guerra in Ucraina", ha dichiarato in conferenza stampa Ned Price, portavoce del Dipartimento di Stato americano. "Il fatto è che abbiamo visto rapporti molto credibili di attacchi deliberati contro i civili, che, secondo le Convenzioni di Ginevra, costituirebbero un crimine di guerra".

Rifugiati in fuga verso l'Ue

Oltre 2 milioni di ucraini sono fuggiti dal Paese dall'inizio dell'invasione, lo scorso 24 febbraio. Circa due terzi si sono rifugiati in Polonia. In due settimane l'Unione europea ha accolto lo stesso numero di rifugiati delle crisi del 2015 e del 2016 messe insieme.