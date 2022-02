Ucraina: aggiornamenti in tempo reale sulla terza giornata

Iniziamo ora il nostro aggiornamento in tempo reale sul conflitto in Ucraina: troverete in questa pagine, volta per volta, le ultime informazioni

09.15: "La guerra sarà lunga": lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante un incontro con i rappresentanti dell'agro-alimentare francese. Li ha esortati a "prepararsi ad affrontare le conseguenze in termini anche di rialzo dei prezzi ed alle difficoltà relative tra l'altro a cereali, metallurgia, energia, logistica. Ai produttori, ha promesso misure di sostegno. Un nuovo Consiglio Nazionale di Difesa e Sicurezza dopo quello di ieri è convocato per oggi pomeriggio.

09.07 - il sito del Kyiv Independent riferisce del ferimento di cinque civili, tra cui due bambini, nel corso degli attacchi della scorsa notte. Non vi sono al momento conferme

09.05 - l'Ucraina torna a chiedere al mondo azioni più decise contro la Russia: "Kyiv è sopravvissuta a un'altra notte di attacchi russi - scrive il Ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba - uno di questi ha colpito un edificio residenziale. Chiedo al mondo di isolare completamente la Russia, espellere gli ambasciatori, imporre un embargo petrolifero, rovinare la sua economia. Fermate i criminali di guerra russi!".

09.00 - Migliaia di persone si sono radunate ieri sera a Riga, in Lettonia, per un concerto di solidarietà con l'Ucraina: l'evento si intitolava "Libertà per l'Ucraina, mentre oggi la folla torna a riunirsi nella stessa piazza della capitale lettone per una serie di letture dal titolo "Poesia per la pace"