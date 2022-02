Kiev è sotto assedio. Mentre le autorità ucraine hanno fatto sapere di aver respinto un attacco russo proprio nella capitale in molte altre città proseguono i combattimenti. Soldati e volontari ucraini difendono la loro patria mentre il Presidente Volodymyr Zelensky ha lanciato l’ennesimo messaggio facendo sapere nessuno ha intenzione di fuggire smentendo tutte le fake news che girano in rete sul suo conto.

“Non deporremo le armi, ha detto difenderemo il nostro Stato perché la nostra arma è la verità". Difenderemo tutto questo.” Mentre l’Ucraina chiede al mondo un aiuto in difesa della pace. Ogni ucraino deve ricordare una cosa, ha sottolineato Zelensky. Chi può restare per fermare gli invasori lo faccia."

Poi un appello a chi vuole tornare nel paese a difendere l'Ucraina. "Abbiamo molto lavoro da fare per ricostruirla. Parole rivolte a tutti gli amici dell'Ucraina, come li ha definiti il Presidente. Unitevi e venite qui per difendere questa terra daremo le armi.

Il presidente ucraino ha rivolto un messaggio anche ai russi parlando nella loro lingua. "Voglio che tutti mi sentano anche in Russia. Ci saranno migliaia di vittime, centinaia di prigionieri. Gente che verrà mandata in Ucraina a morire, verrà mandata qui per uccidere altri. La guerra deve finire immediatamente solo in questo modo anche il popolo russo potrà sopravvivere."

E’ appena sorto il sole quando il presidente Zelenskyy decide di pubblicare questo ultimo video per dimostrare a tutti che non è fuggito all’estero, che è a sempre a Kiev. E qui resterà fino alla fine, ha detto, nella sua terra.