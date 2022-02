Rayan, re Mohamed VI telefona ai genitori

I genitori del piccolo Rayan hanno ricevuto una telefonata da re Mohamed VI. Il sovrano del Marocco ha voluto esprimere la sua vicinanza, dopo la tragedia che ha portato alla morte del bambino di cinque anni, caduto martedi in un pozzo profondo trentadue metri ed estratto solo ieri sera.

Non è ancora chiaro se Rayan fosse ancora in vita, quando i soccoritori sono riusciti a raggiungerlo da un tunnel parallelo scavato in grande fretta. Fino ad allora le sole notizie del bambino erano quelle ottenute dalla telecamera di un telefonino, fatto scendere alla sua quota, che lo davano per sveglio e cosciente.

Della sorte del piccolo ha parlato nell'Angelus papa Francesco, che ha voluto ringraziare il popolo marocchino per la solidarietà e l'apprensione espresse in tutti questi giorni. "Abbiamo visto tutto un popolo che ha cercato di salvare Rayan, ce l'hanno messa tutta, e purtroppo non ce l'hanno fatta".