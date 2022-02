Covid, apprensioni e polemiche. Ma ora tocca allo sport

Ai cancelletti tra apprensioni, speranze e polemiche. Gare già iniziate, ma attesa per la cerimonia d'apertura a Pechino 2022: Olimpiadi Invernali in cui la statunitense Mikaela Shiffrin confida per superarsi tra i pali, ma che tengono banco anche per un corollario di argomenti decisamente più "fuori pista". Boicottaggio diplomatico di alcuni paesi, uso - o abuso ? - di neve artificiale e avveniristiche soluzioni per arginare il Covid.

Obiettivo azzurro: "Fare meglio che a PyeongChang"

Per l'Italia l'obiettivo è fare meglio dei 3 ori, 2 argenti, 5 bronzi conquistati quattro anni fa a PyeongChang. Per il francese Alexis Pinturault, habituée dei piani alti del podio, togliersi una soddisfazione. "Ho vinto delle medaglie ai Giochi, ma mai un oro -dice -. Portare a casa la medaglia che mi manca sarà quindi certo il mio obiettivo".

Dopo l'infortunio, Goggia ci mette il cuore. Traguardo: il bis nella libera

Amarezza e paura di Sofia Goggia, dopo l'infortunio nel Super G di Cortina, lo scorso 23 gennaio JURE MAKOVEC/AFP or licensors

Quello di Sofia Goggia sarà intanto esserci. In corsa contro il tempo dopo il recente infortunio a Cortina, la bergamasca campionessa del mondo in carica di disciplina, accelera per non mancare l'appuntamento con la libera del 15 febbraio e bissare il successo del 2018.

Un primo oro da molti è stato intanto già assegnato alle misure anti-Covid: "bolle" per atleti, personale e stampa, vaporizzatori robot e avveniristici macchinari, in grado di individuare la presenza del virus nell'aria.