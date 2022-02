Cina: via alle olimpiadi invernali, previsto vertice Xi Jinping-Putin

L'Italia si è già fatta valere nel curling misto, tre vittorie in 3 partite giocate, l'ultima con la Novegia ma oggi lo sport resta sullo sfondo, in primo piano, alle olimpiadi invernali di Pechino, c'è la diplomazia. Stati Uniti, Gran Bretagna, India, Austria, Belgio, Australia e tanti altri, non l'Italia che invia il suo ambasciatore a Pechino, hanno scelto di boicottare la cerimonia d'inaugurazione, ribadendo che i diritti umani vanno rispettati. Manifestazioni sul tema si sono tenute in diverse città, tra cui San Francisco, dove il rassemblement annovera cittadini di Hong Kong, uiguri e tibetani, e Losanna, sede del comitato olimpico.

Xi Jinping-Putin, vertice su energia, sicurezza ed economia

Accanto a Xi Jinping ci sarà però il presidente russo Vladimir Putin, già arrivato in Cina e pronto a un faccia a faccia col presidente del celeste impero, il primo per Xi jinping in 2 anni di pandemia.

Vladimir Putin e Xi Jinping insieme a Pechino 4.2.2022 Alexei Druzhinin/Sputnik

Sullo sfondo la crisi ucraina che spinge il capo di Stato russo a rafforzare le alleanze ad est; il cremlino ha già fatto sapere che i due leader parleranno di implementare gli scambi in valuta locale e la collaborazione energetica nonché politiche di sicurezza.