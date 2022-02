Le future Olimpiadi invernali? Solo se saranno "a misura di clima".

Il Comitato Oimpico Internazionale (CIO), infatti, ha deciso che nei prossimi anni chi si candiderà per organizzare le Olimpiadi invernali - compresa l'edizione Milano-Cortina 2026, già in corso di allestimento - dovrà farlo rispettando l'ambiente e ripulendo l'atmosfera dalle emissioni di carbonio, una delle principali cause dei cambiamenti climatici e de Riscaldamento Globale.

E pazienza che non ci sarà neve: quella, come a Pechino, tra pochi giorni, si può fare artificialmente...

Lo snowborder americano Taylor Gold fa parte di un gruppo ambientalista di atleti, che si chiama "Save Our Winter".

"Sono triste nel vedere di quanta neve artificale abbiamo bisogno! Anche se lo snowbord è tipicamente fatto di neve artificiale, ha comunque bisogno di essere fatta. Quindi ci servono molto fredde. E ormai non ci sono quasi più".

"Abbiamo bisogno di troppa neve artificiale!" Hugh Carey/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Del resto, gli ultimi otto anni sono i più caldi del Pianeta, secondo due agenzie scientifiche statunitensi: la Nasa la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Gli esperti sostengono che entro il 2050, solo 10 delle 19 sedi olimpiche invernali passate avranno un clima praticabile per ospitare i Giochi, rispettando i limiti delle emissioni di carbonio.

Le Olimpiadi invernali di Sochi 2014 sono rimaste celebri: disputate in una località sul Mar Nero. E faceva caldo, tanto caldo. E la neve si scioglieva...

Una ricercatrice dell'Università del Colorado, Tessa Gorte, ci mostra la mappa delle ultima sedi dei Giochi Invernali.

"Queste città stanno diventando sempre piu calde", spiega. "Non solo fa molto più caldo, ma anche molto più rapidamente. E questo ha un enorme impatto per i Giochi Olimpici e, ovviamente, anche per l'economia locale, il clima locale, la vita di tutti i giorni".

"Difficilmente le sedi recenti delle Olimpiadi invernali potrebbero ospitarle di nuovo". Screengrab

I Giochi Olimpici cinesi di Pechino 2022, al via dal 4 febbraio, dovrebbero essere "a misura di clima".

Ma il condizionale è d'obbligo.

Tutte le sedi - come annunciato dagli organizzatori - dovrebbero essere alimentate da energia rinnovabile e quattro piste di ghiaccio useranno la tecnologia del Co2 naturale per il raffreddamento, sostituendo gli idrofluorocarburi, più dannosi per l'ozono.

L'obiettivo "Emissioni Zero" del Comitato Olimpico Internazionale, in realtà, riguarda anche le Olimpiadi Estive, a cominciare dalle prossime, in programma a Parigi nel 2024.