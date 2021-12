I giudici non hanno dubbi. Ghislaine Maxwell è stata a tutti gli effetti una complice degli abusi sessuali di Jeffrey Epstein. Era lei l'adescatrice che procacciava le vittime adolescenti -alcune appena quattordicenni- e non disdegnava di partecipaere in prima persona agli incontri a luci rosse.

Il suo legale, Bobbi Sternheim, promette battaglia.

"Crediamo fermamente nell'innocenza di Ghislaine. Ovviamente, siamo molto delusi dal verdetto. Abbiamo già iniziato a lavorare all'appello. E siamo fiduciosi che sarà vendicata".

Le condanne sono pesanti: per la Maxwell si aprono le porte del carcere con la prospettiva di pene da 5 a 40 anni per ciascuno dei 5 capi d'accusa.

Spencer Kuvin, avvocato di nove vittime di Jeffrey Epstein, commenta così la sentenza di primo grado:

"Questa è una vittoria per tutte le vittime de lla signorina Maxwell e di Epstein. Inoltre penso che questa sia una vittoria per tutti i bambini, ragazzi, ragazze, donne e uomini che sono vittime di abusatori come questo. Darà loro la spinta necessaria per farsi avanti e dire la loro verità e sperare di ottenere giustizia come hanno fatto queste giovani ragazze nei confronti della signora Maxwell.

Il caso Epstein, che si è suicidato nel 2019 in una prigione di New York. in attesa di giudizio per accuse di traffico sessuale e cospirazione, ha coinvolto diversi politici e celebrità di alto profilo.

Il finanziere era accusato di gestire un giro di minori coinvolte nei festini organizzati nelle sue ville di susso a Manhattan e in Florida