La vita segreta delle volpi a Berlino

A Berlino vivono migliaia di volpi ma vederle è molto difficile. Questa volpe non sa che grazie a lei si verrà a conoscenza delle abitudini quotidiane della sua specie. Le è stato infatti sistemato un localizzatore Gps dalla biologa della fauna selvatica Sophia Kimmig, che ha iniziato la sua ricerca nel 2016 dotando di Gps 17 esemplari.

"Le volpi di città - afferma Kimmig - non sono arrivate dal Brandeburgo solo per una breve vacanza, vivono a Berlino da molte generazioni. I loro antenati si sono trasferiti qui in città. Conoscono solo questo tipo di vita".

Perché a Berlino le vediamo a malapena, anche se ce ne sono migliaia?

"Il motivo per cui non se ne vedono tante in giro - spiega - è che sono davvero molto brave a rendersi invisibili. Dai dati Gps si riesce a vedere che si trovano in terreni abbandonati o in aree molto piccole recintate dove possono nascondersi bene".

Tra le principali cause di morte delle volpi di città c'è ovviamente il traffico.