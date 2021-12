Addio a Desmond Tutu

L'arcivescovo anglicano sudafricano Desmond Tutu, icona della lotta contro l'apartheid e premio Nobel per la pace, è morto domenica 26 dicembre 2021 all'età di 90 anni, ha annunciato il presidente Cyril Ramaphosa che a nome di tutti i sudafricani, ha espresso la sua profonda tristezza per la scomparsa di questa figura così determinante nella storia nazionale.

Un ruolo storico

Tutu è stato il volto sorridente della lotta contro l’apartheid. Ha demolito il razzismo con la forza delle preghiere e di parole che non ammettevano replica. Desmond Tutu è morto a Cape Town e con lui scompare uno dei protagonisti e dei testimoni del capitolo più importante della storia del Sudafrica.

Una storia esemplare nella lotta all'apartheid

Nato nel 1931 a Klerksdorp, Transvaal (Sudafrica), Desmond Mpilo Tutu veniva da una famiglia non benestante dell’etnia Xhosa, la stessa di Nelson Mandela. Aveva studiato in Gran Bretagna e fatto diverse esperienze internazionali. Comprese subito che il male antico della segregazione razziale non si doveva affrontare con la forza pur comprendendo la rabbia e la rivolta di chi veniva oppresso.

Il primo arcivescovo nero di Città del Capo

Divenne il primo arcivescovo anglicano nero di Città del Capo e di Johannesburg. Attraverso le sue conferenze e gli scritti di critica all’apartheid divenne presto la “voce” dei sudafricani neri che non avevano alcuna rilevanza sociale. Dopo la rivolta degli studenti a Soweto sfociata in tumulti, Tutu ha sostenuto il boicottaggio economico del suo paese.

Dopo le prime elezioni multirazziali in Sudafrica nel 1994, che condussero alla presidenza per la prima volta Nelson Mandela (primo presidente nero della nazione), Tutu venne nominato presidente della Commissione Verità e Riconciliazione (TRC).

Combattente per una società giusta

Nel suo grande lavoro sui diritti umani, Tutu ha formulato il suo obiettivo di “una società giusta e democratica, senza divisioni razziali”, e ha stabilito da lì in poi il minimo richiesto per la sua realizzazione, inclusi i diritti civili uguali per tutti, un sistema comune di istruzione e la cessazione della deportazione forzata.

Tanti riconoscimenti internazionali

Oltre al premio Nobel per la Pace nel 1984, a Tutu sono stati conferiti numerosi riconoscimenti, tra cui la Pacem in Terris Award, il Vescovo John T. Walker Distinguished Humanitarian Service Award, il Premio Lincoln e il Premio Leadership Gandhi Peace.

Il segno profondo che lascia nella storia mondiale è la fase successiva all'apartheid nel momento in cui non bisognava vivere di vendetta ed evitare che i nuovi padroni diventassero a loro volta oppressori. La scelta della Commissione per la Verità e la Riconciliazione, che sarebbe riuscita fare sedere vittime e carnefici intorno allo stesso tavolo, fu una svolta capitale. Gli uni a chiedere un perdono che non lavava via le macchie del passato ma era pur sempre una ripartenza, gli altri a rinunciare alla vendetta. Tutu venne riconosciuto subito dalla comunità internazionale come un faro per un nuovo domani.