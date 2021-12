"Sarà una giornata molto lunga": ultimo Consiglio europeo del 2021

Primi arrivi a Bruxelles per i leader europei, impegnati nell'ultimo Consiglio europeo del 2021.

Tra i primi a raggiungere il Parlamento europeo, il presidente lituano Gitanas Nauseda.

"Vivendo in prima linea il dramma dei migranti alla frontiera del nostro paese con la Bielorussia, per noi è il tema più importante di questo vertice. Dobbiamo impedire a Lukashenko di continuare nel suo progetto di ricatto dell'Unione europea".

Gitanas Nauseda, presidente della Lituania. AP

Debutto per due nuovi capi di governo: il tedesco Olaf Scholz e l'austriaco Karl Nehammer.

E non vedere, per la prima volta dopo 16 anni, Angela Merkel ad un summit europeo fa un certo effetto...

"Ringrazio i vertici dell'Unione europea per l'accoglienza", ha dichiarato Scholz.

Sarà una giornata molto lunga, ma stimolante. Abbiamo già molti punti in comune con gli altri leader europei e sulla nostra agenda di oggi ci sono alcuni temi molto scottanti, come la questione Russia-Ucraina, i migranti al confine con Lituania, Polonia e Bielorussia, ma anche i rapporti tra l'Ue e la Nato".

Primo giorno "europeo" per Olaf Scholz. Kenzo Tribouillard/AFP or licensors

"Credo che la relazione tra Austria e Germania sia molto importante, ho già invitato Scholz a Vienna e lui ha già invitato me a Berlino", ha dichiarato il nuovo Cancelliere austriaco Karl Nehammer.

"Ho discusso a lungo con Ursula von der Leyen, che si è trovata d'accordo con l'Austria su molti punti, compreso l'obbligo vaccinale per tutti i cittadini, che abbiamo introdotto da febbraio 2022".

E' un debutto anche per la nuova premier svedese Magdalena Andersson, mentre sarà l'ultima volta per il premier uscente della Repubblica Ceca, Andrej Babis.

Intervento molto "nazionale" del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez.

"Volevo ricordare ai cittadini dell'isola di La Palma che, anche se i giornali non ne parlano più tutti i giorni, il governo spagnolo non si è dimenticato di loro. Anzi: appena torno a Madrid, domani, approveremo nel Consiglio dei ministri una serie di nuovi aiuti per i cittadini, i commercianti e le attività turistiche, con un pacchetto di 17,5 milioni di euro. Inoltre, alzeremo da 12 a 30 milioni di euro gli aiuti economici a favore degli agricoltori, dei lavoratori della pesca, del mare e del turismo, colpiti ormai da tre mesi dall'eruzione del vulcano sull'isola".