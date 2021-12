Austria, l'ex Cancelliere Kurz si ritira dalla scena politica

Per i tempi dell'establishment, il Cancelliere federale austriaco, ora ex, Sebastian Kurz può considerarsi una meteora: 35 anni, 10 anni in politica e adesso il passo indietro.

Kurz ha confermato di volersi ritirare completamente dalla scena politica.

Nelle prossime ore consegnerà anche le sue dimissioni come leader del partito popolare austriaco.

"Come Cancelliere federale hai così tante decisioni da prendere ogni giorno che la mattina sai che prenderai anche decisioni sbagliate - ha detto Kurz - Sei sempre sotto osservazione. Inoltre, si ha sempre la sensazione di essere braccati. Proprio perché ci sono accuse (di corruzione e favoreggiamento, ndr) contro di me che sono al vaglio da alcuni mesi, voglio dichiarare ancora una volta che attendo con ansia il giorno, anche se potrebbe richiedere anni, in cui potrò dimostrare in tribunale che tali accuse contro la mia persona sono semplicemente sbagliate".

L'uscita di scena dell'ex Cancelliere federale austriaco coincide con la nascita di suo figlio: "Sono contento di prendermi del tempo per la mia famiglia, ha aggiunto Kurz.

Tra i favoriti per il passaggio del testimone il ministro dell'Interno Karl Nehammer.

Sebastian Kurz aveva annunciato l’addio al Cancellierato dopo l’inchiesta della Procura anti-corruzione che lo ha coinvolto con l’accusa di favoreggiamento della corruzione per aver commissionato con soldi pubblici dei sondaggi elettorali a lui favorevoli.

I sondaggi erano sati pubblicati dal quotidiano Oesterreich e dalla tv privata Oe24, entrambi di proprietà della famiglia Fellner.