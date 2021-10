Kurz se ne va (ma non troppo). Oggi giura il suo delfino

Una crisi di governo archiviata in 48 ore appena e il suo fedele delfino che gli succede al potere. In Austria il cancelliere uscente Sebastian Kurz si cava d'impaccio dall'imbarazzante caso dei "sondaggi manipolati", con una una mossa gattopardesca, che sembra politicamente destinata a non cambiare niente.

Come Kurz, più di Kurz: Schallenberg il fidato "alter ego"

Fedele alleato di Kurz, di cui si è sempre dimostrato fra i più accesi sostenitori, il nome di Alexander Schallenberg era stato proposto sabato dallo stesso cancelliere uscente. Partigiano della sua stessa linea rigorista sulle politiche migratorie e dialogante invece con l'Ungheria di Orban, oggi riceverà l'incarico del Presidente Van der Bellen: "Il lavoro per il nostro Paese può continuare - ha detto il Capo di Stato austriaco -. Ringrazio Sebastian Kurz, che con le sue dimissioni ha allontanto ogni ombra dalla Cancelleria e contribuito in maniera determinante a proteggere l'integrità delle nostre istituzioni".

"Kurz resta potente. Continuerà a governare nell'ombra"

Il filo doppio che lega vecchio e nuovo cancelliere, così come la sudditanza a Kurz che molti ascrivono a Schallenberg, alimentano però lo scetticismo di numerosi cittadini austriaci. Alcuni deplorano la fragilità rivelata dalla breve crisi e confidano in un miglioramento. Altri parlano però apertamente di disillusione e sfiducia nella politica: "Non credo cambierà granché - dice un residente -. Kurz resta un uomo potente ed eserciterà la sua influenza da dietro le quinte. Dubito quindi che cambierà davvero qualcosa".

Disinnescata la protesta che rivendicava un nuovo governo. Sopravvive l'alleanza Popolari-Verdi

Al prezzo del sacrificio di Kurz, compiuta quindi al momento la missione del suo Partito Popolare: disinnescare critiche e protesta, per difendere la coalizione di governo coi Verdi. Negli scorsi giorni l'opposizione socialdemocratica aveva reclamato le dimissioni di Kurz, parlando di sua "manifesta impossibilità a governare". A rimettere in discussione la sua permanenza alla Cancelleria erano però stati anche gli alleati Verdi, che avevano sollecitato le consultazioni con le altre forze politiche, per sondare la possibilità di alternativi equilibri politici.

Il cancelliere austriaco uscente, Sebastian Kurz GEORG HOCHMUTH/AFP

L'accusa a Kurz della Procura anticorruzione: "Ha pagato un tabloid per pubblicare sondaggi di parte"

All'origine delle dimissioni di Kurz, un'inchiesta per corruzione e appropriazione indebita della Procura anticorruzione di Vienna. All'origine, una serie di scambi di SMS tra i collaboratori di Kurz, che hanno di recente indotto gli investigatori a condurre perquisizioni anche in due ministeri. Le accuse risalgono agli anni tra il 2016 e il 2018 quando Kurz, ancora ministro degli esteri, si stava adoperando per assumere la guida del Partito Popolare. I pm lo sospettano di aver pagato un tabloid per pubblicare una serie di articoli e di sondaggi, favorevoli alla formazione conservatrice.

La Procura anticorruzione di Vienna sostiene che i sondaggi in questione - realizzati su commissione nell'interesse del partito di Kurz -, siano stati pubblicati e utilizzati dal tabloid "Österreich", in cambio di pagamenti effettuati al suo editore, nell'ambito di un più ampio accordo di collaborazione pubblicitaria. In un comunicato, il quotidiano ha smentito ogni illecito e parlato di "malinteso".