A Lionel Messi (Paris Saint Germain) il Pallone d'Oro 2021

Lionel Messi ha vinto per la settima volta il Pallone d'Oro. Al secondo posto Robert Lewandowski del Bayern.

Gianluigi Donnarumma si è piazzato al decimo posto della classifica del Pallone d'oro di quest'anno. Davanti a lui, al nono posto, il compagno di squadra nel Psg Kylian Mbappé.

Il premio Kopa di miglior calciatore under 21 del mondo è andato invece a Pedri del Barcellona. "Giorni fa (giovedì scorso ndr) ho compiuto 19 anni - il commento dello spagnolo - e il modo migliore di festeggiare è vincere un premio così importante al fianco dei migliori giocatori del mondo. Voglio ringraziare il Barca, a cominciare dal capitano ma anche Leo Messi che è qui in platea. Lo dedico alla mia famiglia che mi sostiene tutti i giorni. Sono loro i primi a meritarlo. Lo dedico anche agli abitanti di Las Palmas (Pedri è originario delle Canarie ndr) che stanno passando un brutto periodo. Spero che presto possano passare un periodo molto migliore di quello attuale".

I commenti del campione

"È incredibile tornare qui dopo due anni, dopo quello che è successo, e senza dover rispondere a domande sul contratto o su quando mi sarei ritirato. Invece mi sono ritrovato a Parigi e con entusiasmo per tornare a lottare per grandi obiettivi. Non so quanto mi resti da giocare, ma spero di poterlo fare ancora a lungo".

Così Lionel Messi, dal palco di Parigi, subito dopo essere stato proclamato vincitore del Pallone d'Oro del 2021.

"Ringrazio tutti i mie compagni del Barça e del Psg e specialmente il gruppo tecnico e i compagni della nazionale argentina - ha detto ancora la Pulce -. Avevo sempre la sensazione che mi mancasse qualcosa da raggiungere, e quest'anno il sogno che tanto desideravo si è realizzato, è arrivato quel trofeo che volevo da tempo. La Coppa America mi ha portato a vincere questo premio, e per questo voglio ringraziare i miei compagni, perché loro sono parte di questo riconoscimento. Il premio più bello l'ho vinto a giugno: fin da quando ho cominciato a giocare ho sempre sognato di vincere un trofeo con la nazionale, per la mia gente".

Poi una dedica a colui che ha battuto 'sul filo di lana'. "È stato un onore per me avere lottato con Robert (Lewandowski ndr) - le parole di Messi -. Credo che lo avrebbe meritato, perché l'anno scorso tutti concordavano che il Pallone d'Oro avrebbe dovuto averlo lui e credo anch' io che se lo meriti. Spero che 'France Football' possa risarcirti e darti questo premio, perché nel 2020 saresti stato il giusto vincitore, ed è giusto che tu debba avere questo è trofeo in casa".