Di Maria Michela D'Alessandro

Lo scorso ottobre il ministro dell'interno francese Darmanin aveva accusato il calciatore di avere legami "noti" con i Fratelli Musulmani

PUBBLICITÀ

Il calciatore francese Karim Benzema ha denunciato per diffamazione Gérald Darmanin: lo scorso ottobre il ministro dell’Interno francese lo aveva accusato di avere legami con i Fratelli Musulmani, movimento islamico radicale fondato nel 1928 in Egitto, considerato in alcuni Paesi un’organizzazione terroristica - la Francia non è tra questi.

L'ex attaccante del Real Madrid e vincitore del Pallone d'Oro 2022era stato preso di mira da Darmanin dopo aver pubblicato a metà ottobre su X un messaggio di sostegno agli abitanti di Gaza. Secondo Benzema, dalla scorsa estate calciatore della squadra saudita Al-Ittihād, i palestinesi della Striscia sono vittime di "bombardamenti ingiusti" di Israele in risposta agli attacchi di Hamas del 7 ottobre.