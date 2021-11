I Paesi Bassi sono i primi in Europa a introdurre nuovamente, dopo l'estate, la serrata anti Covid.

Lo stop durerà almeno tre settimane: le restrizioni riguarderanno principalmente i negozi, gli eventi sportivi, la ristorazione e i ritrovi.

Ad annunciare il lockdown è stato il primo ministro olandese Mark Rutte: "Questo è un colpo durissimo, durerà un certo numero di settimane e sarà diffuso perché il virus è ovunque, in tutto il Paese, in tutti i settori e gruppi di età".

L'Austria sta attuando un blocco per le persone non vaccinate in due regioni duramente colpite - Alta Austria e Salisburgo - e sembra pronta a procedere con misure simili a livello nazionale.

"Dobbiamo proteggere la maggioranza della popolazione che ha fatto la cosa giusta, che si è tutelata. Non vedo possibile che la maggioranza della popolazione sia solidale e vada in isolamento con la minoranza" ha dichiarato il cancelliere Alexander Schallenberg.

A partire da lunedì, le persone non vaccinate nelle regioni dell'Alta Austria e di Salisburgo potranno uscire di casa solo per ragioni specifiche e necessarie, come comprare generi alimentari o andare dal medico.

Anche in Russia il numero di casi è in aumento: 40.123 nelle ultime ore.

La regione di Mosca è tra le più colpite dalla nuova ondata.

Le autorità sanitarie provvedono a mettere in campo misure di disinfezione, anche nei trasporti pubblici, ma lanciano anche un appello ai cittadini perché facciano ricorso alla vaccinazione.