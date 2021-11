Le cabine telefoniche rosse sono salve!

Oltre 5.000 cabine telefoniche pubblice, ormai veri e propri oggetti di culto del made in England, saranno conservate nelle strade di Londra e delle altre città e villaggi inglesi.

Lo ha deciso OFCOM, l'autorità britannica regolatrice per le società di comunicazione.

L'organismo, infatti, si è pronunciato contro il "pensionamento" indiscriminato di quelli che restano mezzi di comunicazione fondamentali per alcune zone del Regno Unito.

"Le cabine telefoniche pubbliche sono ancora un mezzo di comunicazione molto utile per il nostro territorio". OFCOM

Molte di queste cabine rimarranno soprattutto nelle aree del paese con minore copertura di telefonia mobile.

Red passion! AP Photo

Niente più smantellamento selvaggio, come previsto dal progetto di British Telecom.

Verranno, dunque, protette le cabine telefoniche in base ad una serie di parametri che rendono la loro presenza necessaria, oltre alla copertura telefonica, qualora si trovino in zone isolate in cui avvengono spesso incidenti o casi di suicidio, oppure se in quel punto, nell'ultimo anno, sono state effettuate almeno 52 chiamate o se sono stati utilizzati i numeri di pronto intervento.

Anche se in epoca di smartphone sembrano obsolete relique del passato, le cabine telefoniche rosse possono ancora essere un'ancora di salvezza per le persone in difficoltà.

L'anno scorso, da queste cabine, in tutto il Regno Unito, sono state effettuate 150.000 chiamate di emergenza,